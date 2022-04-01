Обстріл окупантами Дніпропетровщини забороненими касетними боєприпасами — розпочато провадження (ФОТО)

Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 31 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню «Торнадо-С» двох населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Три ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами.

В ході огляду місця подій вибухотехнічною службою області виявлено, розміновано та знешкоджено понад 32 касетні боєприпаси.

Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Вказані дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури