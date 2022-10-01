Обстріл рашистами цивільної автоколони поблизу Куп’янська: 24 людини загинули, серед них – вагітна жінка і 13 дітей

Внаслідок обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі 24 людини загинули, серед них – вагітна жінка і 13 дітей.

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

“Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана “сіра зона”. Росіяни майже впритул обстріляли цивільних”, – йдеться в повідомленні Синєгубова.

Як інформують правоохоронці ГУНП в Харківській області, обстріл відбувся 25 вересня близько 9.00 год.

Слідчі дії та огляд місця тривають.

СБУ опублікувало відео з місця воєнного злочину російських військ.