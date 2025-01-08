Обстріл рашистами Запоріжжя: кількість загиблих збільшилась до 13
Російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Кількість загиблих внаслідок удару РФ вже зросла до 13 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяв українського президента Володимира Зеленського та глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Федоров наголосив, що рятувальна операція ще триває та попередив, що завтра, 9 січня, у Запоріжжі буде оголошено день жалоби.
Тим часом український президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Він наголосив, що немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.
“Росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Свідомий удар по місту”, – наголосив президент.
Водночас президент закликав світ відреагувати на цей прояв російської агресії.
“Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі”, – підкреслив він.
Оновлено о 18:29.
За даними Федорова, серед поранених через сьогоднішню ворожу атаку 13-річна дівчинка.
“Вона у лікарні. Медики оцінюють стан дитини як середньої тяжкості”, – розповів він.
Обстріл Запоріжжя
Нагадаємо, що раніше сьогодні, 8 січня росіяни вдарили КАБом по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо повідомлялось, про трьох поранених та одну жертву через атаку РФ по Запоріжжю. Потім кількість поранених зросла.