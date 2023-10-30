Обстріл російськими загарбниками маршрутного таксі з пасажирами у Херсоні – розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 30 жовтня в обід окупанти вчергове здійснили мінометний обстріл Херсона. На одному із перехресть в зоні ураження снаряду, який вибухнув опинилося маршрутне таксі із пасажирами.

За попередніми даними, поранення отримало семеро людей. Дані уточнюються.

Пошкоджено також житлові будинки, лінії електропередач та автотранспорт.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.