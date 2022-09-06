Обстріл центральної частини Харкова – поліція документує воєнні злочини рашистів (фото)

Ракети окупантів влучили в житлову багатоповерхівку та поруч з адміністративною будівлею. Щодо постраждалих громадян інформація встановлюється.

6 вересня близько 9:15 ворог поцілив у Київський район Харкова. Зруйновано три поверхи п’ятиповерхового житлового будинку. В адміністративній будівлі вибиті вікна й двері, пошкоджений фасад.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС. Правоохоронці розбирають завали, вилучають уламки боєприпасів, фіксують злочини.

За словами начальника вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області Володимира Безрука, в ході огляду місця події попередньо встановлено, що у центрі Харкова відбулось два влучання ракет С-300.

Слідчим Харківського райуправління № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України