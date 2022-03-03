Обстріл житлових будинків у с. Гатне на Київщині, 1 цивільна особа загинула, 1 травмована

Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу збройними силами Російської Федерації села Гатне Київської області (ст. 438 КК України).

Встановлено, що 3 березня 2022 року представники збройних сил Російської Федерації здійснили обстріл житлових будинків у с. Гатне.

У результаті обстрілу сталося загоряння пошкодженого будинку, загинула одна особа, ще одну травмовано.

Вказані дії військових країни-агресора суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і кваліфікуються як порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори Київщини вживають всі можливі заходи задля документування воєнних злочинів збройних сил Російської Федерації.

Київська обласна прокуратура