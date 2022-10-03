Обстріл житлового будинку у Чернігові – судитимуть командира танкового батальйону ЗС РФ

Чернігівською обласної прокуратурою в порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира танкового батальйону військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії РФ за порушення законів та звичаї війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, танковий батальйон ЗС РФ в кінці лютого 2022 року зайшов на територію Чернігівської області з метою збройного захоплення Чернігівського аеропорту та окупації регіону.

У ході нападу обвинувачений надав злочинний наказ оператор-навіднику танку на виконання пострілу осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм по житловому багатоповерховому будинок у м. Чернігові, який не був військовою ціллю і не використовувався для військових потреб. В результаті обстрілу було повністю зруйновано окремі житлові приміщення будинку.

Нагадаємо, російського військовослужбовця, який виконував злочинний наказ обвинуваченого, Деснянським районним судом міста Чернігова за порушення законів та звичаїв війни засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 438 КК України).

Офіс Генпрокурора