Обстріли Богодухівського району на Харківщині — розпочато кримінальні провадження

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, російські військовослужбовці з вечора 29 квітня до ранку 30 квітня 2022 року обстрілювали с. Уди Богодухівського району. Внаслідок цього пошкоджено 13 житлових будинків, магазин та 2 навчальних заклади.

Також вранці 30 квітня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл смт Калинове Богодухівського району. Пошкоджено два житлові будинки.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.

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