Обстріли Львова: поліція виявили осіб, які надсилали інформацію російським абонентам

Патрульні Львова затримали чоловіків, які передавали фото та відео місць попадання ракет на російські номера.

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає УНН.

Сьогодні на проспекті Чорновола патрульні зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки документів та телефону водія, поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових.

Також він мав фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами.

«Сьогодні, патрульні прямуючи на місце потрапляння ракет виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери», — йдеться у повідомленні.

Особи затримані і передані Службі безпеки України.

Як повідомлялося, в результаті ракетних ударів по Львову постраждали п’ять людей.