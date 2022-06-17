Очільник «міністерства брехні» заявив, що Росія не нападала на Україну»

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Лавров заявив, що інформація про звірства російських окупантів — це фейк.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія «не нападала на Україну».

6 червня Лавров був вкрай обурений тим, що Україна отримала далекобійну зброю / фото REUTERS

Фото REUTERS

Про це повідомляє BBC.

«Ми не нападали на Україну. Ми оголосили «спеціальну військову операцію», коли у нас вже не залишилося ніякого способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну в НАТО», — заявив Лавров.

Коментуючи слова верховного комісара ООН з прав людини Мішеля Бачелета про те, що в селі Ягідне Чернігівської області російські окупанти 28 днів утримували 360 осіб, у тому числі 74 дитини, в підвалі школи, Лавров заявив, що це фейк.

«Ви знаєте, на жаль, і міжнародні чиновники, включаючи верховного комісара з прав людини, включаючи, на превеликий жаль, генерального секретаря ООН і багатьох інших представників організації Об’єднаних Націй, відчувають тиск Заходу. І дуже часто виступають рупором тих фейкових новин, які поширює Захід… Росія не біла і не пухнаста, Росія така, яка вона є, і ми не соромимося показувати себе такими, якими ми є», — сказав Лавров. // УНІАН

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