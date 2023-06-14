Очолив телерадіокомпанію та забезпечував окупантів інтернет зв’язком – судитимуть мешканця Херсонщини за пособництво російським окупантам

Прокурори Херсонської обласної та Каховської окружної прокуратур скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Херсонщини за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Каховської окружної прокуратури.

Слідством встановлено, що обвинувачений у травні 2022 року перейшов на бік ворога та очолив телерадіокомпанію «Рубінтелеком».

Чоловік забезпечував підключення до мережі Інтернет будівлі, приміщення окупаційної влади та військові об’єктів держави-агресора на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Крім того, обвинувачений налаштовував комп’ютерну техніку окупантів та здійснював добір кадрів до телерадіокомпанії.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.