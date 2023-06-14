Очолив телерадіокомпанію та забезпечував окупантів інтернет зв’язком – судитимуть мешканця Херсонщини за пособництво російським окупантам
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Каховської окружної прокуратури.
Слідством встановлено, що обвинувачений у травні 2022 року перейшов на бік ворога та очолив телерадіокомпанію «Рубінтелеком».
Чоловік забезпечував підключення до мережі Інтернет будівлі, приміщення окупаційної влади та військові об’єктів держави-агресора на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.
Крім того, обвинувачений налаштовував комп’ютерну техніку окупантів та здійснював добір кадрів до телерадіокомпанії.
Спеціальне досудове розслідування здійснювалось УСБ України в Херсонській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet