Одесита підозрюють у передачі окупантам даних про переміщення та місця дислокації військ ЗСУ (фото)

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури мешканцю Одеси повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, з червня по липень цього року 26-річний чоловік, використовуючи власний мобільний телефон та один з інтернет-месенджерів, передавав інформацію представникам російської федерації, з позначеннями координат про переміщення, рух та розташування військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України в Одесі та області. Текстові повідомлення із зазначеними координатами зловмисник закріплював фотознімками місць пересування та розташування сил та засобів ЗСУ.

Під час затримання у чоловіка виявлено та вилучено мобільний телефон, який використовувався в протиправній діяльності.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області та працівників відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

!За цей злочин Законом передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури