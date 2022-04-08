Одеський бізнесмен допоміг ЗСУ ліквідувати підрозділ російських окупантів

Техніка окупантів розташувалася під Києвом, біля приватного будинку Андрія Ставніцера.

Одеський бізнесмен, співвласник групи компаній ТІС Андрій Ставніцер допоміг Збройним силам України ліквідувати ворожий підрозділ, повідомивши його координати.

Про це Ставніцер повідомив у Facebook.

За його словами, про те, що ворог розташувався впритул до його будинку, він побачив у веб-камеру.

«Ти дивишся у веб-камеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ, Торнадо-Г і гради. Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмаляти по Києву. Навіщо вони приїхали. Питання: скільки часу пройде до моменту, коли ти повідомляєш точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню?» – написав Ставніцер.

Він розмістив фото, на якому його зруйнований будинок, який, ймовірно, пошкоджено при ліквідації підрозділу окупантів.

Бізнесмен наголошує, що будинок відбудує заново, головне — врятувати якнайбільше людських життів. // УНІАН