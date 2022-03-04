Один з російських пілотів, який майже три дні нещадно бомбив Чернігів і вбивав наших людей, вбився об українську землю (фото)

Воїни Збройних Сил України збили два літака Су-25 (штурмовик) з ПЗРК «Ігла». Один з них впав в районі Корюковки-Мени, інший — на околицях Чернігова. Про це повідомляє ОК «Північ» на своїй Фейсбук-сторінці.

«На фото — один з тих, хто майже три дні нещадно бомбив Чернігів і вбивав наших людей. Другого пілота — затримано. Більше вони не нестимуть біди та смерть українцям», — йдеться в повідомленні.

ФОТО: ОК «Північ» П ілот, який три дні бомбив Чернігів ілот, який три дні бомбив Чернігів

ФОТО: ОК «Північ». Документи, що знайшли у збитому літаку

4 березня у небі над Черніговом українські військові збили російський військовий літак. Деталей на той момент не озвучили, бо тривали пошуки пілота.