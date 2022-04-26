За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, унаслідок вранішнього ракетного обстрілу міста одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Як повідомили у відомстві, сьогодні вранці, 26 квітня, російські окупанти випустили по Запоріжжю три керовані ракети. Одна з ракет розірвалась у повітрі, проте дві ракети влучили на територію одного із підприємств.

Унаслідок влучання ракети зруйновані інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють відповідні служби.

За попередніми даними, унаслідок ракетного обстрілу одна людина загинула та ще одна отримала поранення. Водночас у Запорізькій ОВА наголосили, що ліквідація наслідків обстрілу ще триває, тому кількість постраждали може збільшитись.