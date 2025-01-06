Одна людина загинула та 13 поранено: поліція фіксує наслідки російських атак на Херсонщині (фото)

Деокуповані населені пункти Херсонського та Бериславського районів вкотре перебували під обстрілами російської армії. Ворог бив з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БпЛА.

Удари наносилися по Херсону, Антонівці, Станіславу, Придніпровському, Білозерці, Наддніпрянському, Комишанах, Інженерному, Зеленівці, Кізомису, Широкій Балці, Понятівці, Бериславу та Урожайному.

В результаті обстрілів поліція зафіксувала пошкодження 29 об’єктів: 15 приватних та двох багатоквартирних будинків, п’яти цивільних та двох службових автомобілів поліції, університету, типографії, гаража і господарської споруди.

У Антонівці внаслідок дронової атаки вибухові травми й уламкові поранення отримали 84-річна жінка та п’ятеро чоловіків віком від 45 до 67 років, ще один громадянин помер під час надання медичної допомоги в лікарні. Пошкоджено приватний будинок.

FPV-дронами окупанти вдарили по Зеленівці та Наддніпрянському, зазнали пошкоджень два службові автомобілі поліції. Працівники, на щастя, не постраждали.

Упродовж доби росіяни тероризували жителів Дніпровського району Херсона ударами з безпілотників та артилерії. Внаслідок безперервних підступних атак отримали поранення троє чоловіків віком від 49 до 74 років. Зазнали пошкоджень будівля університету, типографія, вісім приватних будинків і автомобіль.

У Корабельному районі міста внаслідок артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок та отримала поранення 56-річна жінка. У неї вибухова травма, контузія та наскрізне поранення передпліччя. Через скид вибухівки з БпЛА травмувався 25-річний чоловік і пошкоджено транспортний засіб. В результаті атаки FPV-дроном пошкоджено цивільний автомобіль.

У Центральному районі Херсона через скид вибухівки з дрона пошкоджено два автомобілі. Ввечері артилерійський обстріл спричинив пошкодження багатоквартирного будинку.

російські військові вдарили з артилерії по Комишанах. Постраждав 60-річний чоловік, його ушпиталили з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами. Також пошкоджено два приватні будинки.

Артобстрілами пошкоджено чотири приватні будинки, гараж, господарську споруду в Білозерці, Широкій Балці, Станіславі та Урожайному.

У Високопіллі 43-річний місцевий житель отримав тяжкі поранення внаслідок вибуху попередньо гранати. З частковою ампутацією кінцівок та осколковими поранення його госпіталізували. Поліцейські встановлюють деталі пригоди.

На місцях ворожих «прильотів» працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики, які збирали речові докази, документували та ліквідовували наслідки обстрілів, надавали допомогу постраждалим.

За минулу добу поліція відреагувала на 261 заяву і повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 14 проваджень за ст. 438 «Воєнні злочини» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Херсонської області