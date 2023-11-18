оголошено конкурс на посади у батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення для укомплектування бригади "лють"

Наказом Головного управління Національної поліції в Одеській області № 2901 оголошено набір на заміщення вакантних посад поліцейського та інспектора підрозділу (полк, батальйон, рота) патрульної служби поліції особливого призначення (для укомплектування міжрегіонального територіального органу Національної поліції – Департаменту поліції особливого призначення Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»).

Термін подачі документів триває з 15 по 24 листопада 2023 року.

Інформація на заміщення вакантної посади «інспектора»:

1. Кількість посад – 1;

2. Для подачі анкети необхідно перейти за посиланням.

3. Вимоги до кандидатів:

– громадянство України;

– вік від 18 років;

– вільне володіння українською мовою, що засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови;

– вища освіта;

– високий рівень фізичної підготовки;

– знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інформація на заміщення вакантної посади «поліцейського»:

1. Кількість посад – 1;

2. Для подачі анкети необхідно перейти за посиланням.

3. Вимоги до кандидатів:

– громадянство України;

– вік від 18 років;

– вільне володіння українською мовою, що засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

– повна загальна середня освіта;

– високий рівень фізичної підготовки;

– знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Після подачі онлайн-анкети, кандидату на електронну адресу, яка була вказана при реєстрації будуть надіслані документи для участі у конкурсному відборі.

Етапи конкурсу:

1. Реєстрація анкети на сайті;

2. Надання документів;

3. Тестування;

4. Медичне обстеження;

5. Перевірка рівня фізичної підготовки;

6. Психологічне тестування;

7. Спеціальна перевірка;

8. Співбесіда.

Кандидат проходить до іншого етапу у разі позитивного результату попереднього етапу.

Документи подаються до сектору організації відбору УКЗ ГУНП в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, буд. 44, 2 поверх, кабінет № 32 та 34, тел. 050-333-80-91, 098-182-04-80, або соціальних мереж Facebook (https://www.facebook.com/odessa.nabir.police) та Instagram (@odessa.nabir.police).