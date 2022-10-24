Оголошено в розшук російських танкістів, які під час окупації Тростянця розстріляли місцеву лікарню (відео)

Працівники Державного бюро розслідувань разом з іншими правоохоронними органами докладають максимум зусиль, аби кожен окупант, який прийшов на нашу землю, а також їхні поплічники-колаборанти понесли справедливе і невідворотне покарання.

Так, під час документування злочинів російських військових у Тростянці на Сумщині, ДБР вдалося встановити військовослужбовців з 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Вони фактично в притул розстріляли приміщення районної лікарні.

Під’їхавши до будівлі командир Т-72, уродженець Республіки Татарстан Петро Смірнов віддав наказ підлеглому прямим наводженням стріляти по медичному закладу. Постріл 125-мм осколочно-фугасним снарядом здійснив інший росіянин – Айнур Мухаметханов.

Під обстрілами опинилися як медичні працівники, так і пацієнти, у тому числі вагітні жінки, що там перебували. Саме в момент атаки на лікарню одна з породіль народжувала двійню.

Наразі працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно військових. Обвинувальний акт скеровано до суду, а військовослужбовців рф оголошено в розшук.

Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура.

Тікаючи з Сумщини російські військові покинули свій танк. ЗСУ його відремонтували і сьогодні він «мстить» на полі бою окупантам за їхні злочини.

ДБР