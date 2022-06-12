ОК «Південь»: черги за російськими паспортами у Херсоні — фейк, паспортизацію масово ігнорують

Херсонці масово ігнорують паспортизацію рашистів, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«Колаборанти поширюють фейкову інформацію про те, що в Херсоні черга за паспортами рф сягає 4000 осіб. Насправді ж, лише понад 20 посіпак окупаційної влади отримали так звані «квитки на втечу». Решта херсонців свідомо ігнорують примусову паспортизацію рашистів», — зазначається у повідомленні ОК «Південь» у Facebook.

Також вказано, що на окупованій Херсонщині розгорнуто програму святкування так званого дня росії із урочистостями та масовими заходами. «Водночас, за наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей із подальшим звинувачуванням Збройних Сил України», — зазначили в ОК «Південь».

При цьому загалом на півдні України «обстановка напружена, динамічна, але підконтрольна силам оборони». Противник, як зазначається, продовжує укріплення рубежів оборони вздовж лінії зіткнення та психологічний пресинг на мирне населення регіону.

«Протягом ночі тривали обстріли Куцурубської та Березнегуватської громад Миколаївщини. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється», — вказали у командуванні.

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами зменшено потужності ворога на самохідну артустановку, самохідну крупнокаліберну гармату артилерії «Піон» і 11 рашистів», — додали в ОК «Південь».

Корабельне угруповання ворожого флоту у складі чотири надводних кораблі, два підводних човни, споряджені крилатими ракетами, та чотири вдк, як зазначається, продовжує блокувати судноплавство й тероризувати мирне населення України загрозами ракетних ударів, не виключаючи й проведення десантної операції. // УНН