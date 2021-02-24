Оккупанты делали ложные запросы «тишины» перед обстрелами украинских позиций — штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили очередной ряд провокаций, результатом которых стало увеличение количества обстрелов вдоль всей линии разграничения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.

Отмечается, что в ходе проведения широкомасштабной провокации ВФ ОРДЛО прибегли к введению ложных запросов «Тишины» перед началом и непосредственно в ходе обстрелов позиций ВС Украины.

«Реагируя на запросы украинской стороны о прекращении огня, вооруженными формированиями Российской Федерации 8 раз вводились «зеркальные режима тишины» для формирования картины многочисленных нарушений со стороны ВС Украины и дискредитации их перед СММ ОБСЕ.

При этом обстрелы со стороны российских наемников осуществлялись одновременно с запросом тишины для якобы прекращения огня со стороны ВС Украины, что является типичным для провокаций ВФ ОРДО и на что УССЦКК неоднократно обращала внимание СММ ОБСЕ «, — говорится в сообщении.

О заранее спланированном и хорошо срежиссированном характере провокаций со стороны ВФ ОРДЛО свидетельствует интенсивная информационная компания, развернутая в соцсетях, отметили в штабе ООС.

«Информация о якобы подготовке Вооруженных Сил Украины к активным действиям интенсивно «раздувалась», начиная с 19 февраля, а непосредственно в ходе обстрелов оперативно «вбрасывалась» в социальные сети с задержкой 5-7 минут, а иногда и до официальных обращений со стороны СММ ОБСЕ «, — подчеркнули в штабе и добавили, что ВФ ОРДЛО развернули компанию по формированию искаженного представления о ситуации с последующей активной фазой обстрелов непосредственно 23 февраля, на фоне празднования в псевдообразованиях «дня защитника отечества «и создания эйфории » побед на всех фронтах «. Кроме того, наемники стремились реабилитироваться в глазах жителей ВОТ за провокацию на Горловском направлении 20 февраля, которая провалилась.

УС СЦЦК расценивает события, имевшие место 23 февраля 2021 года как широкомасштабную многоуровневую хорошо спланированную глубокую провокацию со стороны ВФ ОРДЛО при непосредственной поддержке и руководства со стороны РФ, целью которой является дискредитация командиров всех уровней и военно-политического руководства государства перед партнерами и мировым сообществом. Украинская сторона сообщает, что ВСУ последовательно придерживаются режима прекращения огня и взятых на себя обязательств.

Украинской стороной подготовлены письменные ноты на СММ ОБСЕ с материалами фиксации и верификации последствий нарушений, которые являются очередными доказательствами преступлений ВФ РФ на Донбассе.