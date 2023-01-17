Окупант, який вижив на війні в Україні, знайшов дурну смерть на батьківщині (фото)

Цикало намагався відігріти один із замерзлих замків, коли в його руках вибухнув газовий пальник.

Російський поет-окупант Михайло Цикало з Оренбурзької області, який вижив на війні в Україні, самоліквідувався у своїй же військовій частині, пише OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе.

26-річний сержант-контрактник 419-го навчального мотострілецького полку був у лавах окупантів навесні минулого року. Повернувся, як зазначає Комахідзе, додому цілим і неушкодженим.

Цикало служив інструктором взводу забезпечення.

“В основному перебував у величезному ангарі з технікою, де взимку досить холодно і замерзають замки. 5 грудня 2022 року Цикало намагався відігріти один із замерзлих замків, коли в його руках вибухнув газовий пальник. Сержант отримав серйозні опіки і тільки 7 грудня відмучився”, – пише експерт, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Цикало любив літературу і писав вірші, публікуючи свої “твори” під псевдонімом “Silentum”. В одному з віршів Цикало, іронічно, передрік свою дурну смерть: “Холодный путь сквозь жаркий разум / Зовёт меня вперёд во мраке. /Закрыты двери – путь свободен. /А свет вдали-потухший факел”. // УНІАН