Окупантам не вдається впоратися з пожежею на «вишках Бойка» у Чорному морі

У Чорному морі протягом доби продовжує горіти так звана «вишка Бойко», яку вразили ракетами Збройні сили Україні. Вогонь вже дістався до свердловини бурових платформ «Чорноморнафтогазу».

Про це повідомило російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

Кримська колаборантка Ольга Ковітіді зазначила, що загоряння продовжують ліквідувати зі вчорашнього ранку. До місця пожежі намагався підійти корабель, але не зміг, оскільки вогонь безпосередньо підійшов до свердловини.

На платформі знаходилися люди, але пошук не дав результатів. На місці загоряння працюють також військові.

За словами нардепа від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка, ракетний удар “завадив газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян”. На “вишці Бойко” є поранені та пропалі безвісти. Внаслідок ракетного удару зазнали пошкоджень три бурові платформи “Чорноморнафтогазу” на Одеському родовищі, тому видобуток поки припинено.

Зазначимо, що Росія захопила обидві установки під час окупації Криму. Бурові платформи при цьому знаходилися набагато ближче до материкової частини України, ніж до півострова. Ближче до Криму відвели “вишки Бойка” у грудні 2015 року.

У тому ж місяці Печерський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ стосовно арешту платформ. У січні 2017 року суд заарештував захоплені Росією бурові установки. // Букви