Станом на 04:08 напад на військову частину відбито, повідомляє прес-служба Сухопутних військ України.
Окупанти гатили по військовій частині в районі столичної станції метро «Берестейська» — ЗСУ відбили напад (відео)
Очевидно, йдеться про військову частину В0331.
Вночі 26 лютого в українській столиці лунають вибухи, в деяких районах зав’язалися вуличні бої.
Як повідомляє у своєму Телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, окупанти зараз б’ють по військовій частині в районі метро «Берестейська».
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