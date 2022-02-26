Очевидно, йдеться про військову частину В0331.

Вночі 26 лютого в українській столиці лунають вибухи, в деяких районах зав’язалися вуличні бої.

Як повідомляє у своєму Телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, окупанти зараз б’ють по військовій частині в районі метро «Берестейська».