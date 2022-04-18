Окупанти готують нові провокації – хочуть обстріляти православні храми у Великодню ніч
Це нібито має відбутися у 5 областях.
Рашисти, скоріш за все, готують нову провокацію на Великодну ніч – обстріл православних храмів. Це нібито має відбутися у 5 областях.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію про «підготовку обстрілів». Буцімто, «з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, які обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових Росії».
При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це «може відбутися»:
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Сумська;
- Харківська.
У відповідних регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога. Про це повідомляє і міноборони РФ, яке стверджує, що Київ готує «витончені жахливі провокації» з численними жертвами.
У Центрі протидії дезінформації закликали українців бути дуже уважними та максимально обережними.
Раніше повідомлялося, що окупанти у Вербну неділю обстріляли Свято-Христо-Різдвяний собор у Сєвєродонецьку.
«Окупанти обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель», – зазначив голова ОДА. // УНІАН