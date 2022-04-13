Окупанти масовано обстрілюють житлові райони Харкова. Жителів просять бути в укриттях протягом дня

Російські окупанти протягом дня масовано атакують житлові райони Харкова. Місцевих жителів закликають не виходити на вулицю і залишатися в укриттях протягом всього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Суспільне. Харків».

«Цими хвилинами у Харкові тривають обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602-го мікрорайону, селища Жуковського. Також російські військові обстрілюють район ХТЗ — там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму», — йдеться в повідомленні.

Як додають у виданні, Департамент цивільного захисту області просить жителів протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли селище Бабаї під Харковом. В результаті одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Зазначимо, російські окупанти активно обстрілюють житлові квартали Харкова. Мер міста Ігор Терехов розповів, що інтенсивність обстрілів зросла та розширилась географія бомбардувань.