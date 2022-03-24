Окупанти масово захоплюють та депортують жителів Маріуполя до РФ – міськрада

Жителів Лівобережного району починають масово вивозити на територію Росії, всього під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців, повідомили у міськраді.

Джерело: Маріупольська міськрада

Деталі: Зазначається, що депортували вже третину всіх мешканців, які перебувають у Лівобережному районі міста.

Міськрада повідомляє, що окупанти в ультимативній формі змушують і без того змучених війною людей сідати в автобуси. Також є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу.