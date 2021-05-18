Окупанти на Донбасі обстрілюють позиції Збройних Сил України з житлових кварталів

17 травня збройні формування РФ обстріляли позиції ЗСУ з мінометів безпосередньо з житлових кварталів Донецька та його передмістя.

Українська сторона СЦКК повідомляє про використання окупантами практики ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Не зважаючи на те, що такі дії суперечать нормам Міжнародного гуманітарного права, наражають на небезпеку як мирних мешканців та несуть загрозу руйнування критичних об’єктів інфраструктури, найманці країни-агресора цинічно нехтують нормами важливої міжнародної угоди», — йдеться у повідомленні.

Так, увечері 17 травня збройні формування РФ здійснили обстріл позицій підрозділів ЗСУ у районі населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька та його передмістя.