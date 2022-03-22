Окупанти на Сумщині розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах у лікарню

У Сумській області російські окупанти вбили 59-річну жінку та поранили її чоловіка, коли вони їхали на велосипедах у лікарню.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

«За даними слідства, 19 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до тростянецької лікарні по польовій дорозі. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).