Окупанти на тимчасово захоплених територіях Запоріжжя продовжують викрадення українського зерна

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти намагаються поновити вивезення українського зерна. Для організації процесу було створено так звану «ГУК» (рос. – Государственная унитарная компания). Її діяльність безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький – колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від забороненого «Опозиційного блоку». Наразі – призначений окупантами «керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі».

Для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна, колаборанти «націоналізували» (захопили) припортовий елеватор підприємства «Нова хортиця» у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства «Аскет Шиппінг» у порту Бердянськ, елеватори підприємств «Кернел», «Оптімус» та інших зернотрейдерів.

«ГУК» встановлені закупівельні ціни на сільгосппродукцію: пшениця фуражна – 6000,00 рос.руб., пшениця продовольча – 9000,00 рос.руб., ячмінь – 7000,00 рос.руб. за 1 тону. Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тож вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховища. За відсутності вільних сховищ – в інших, не пристосованих для цього приміщеннях або навіть на відкритих майданчиках.

Перше судно під завантаження має прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна «ZHIBEK ZHOLY», яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська.

З метою додатково тиску на місцеве населення Євген Балицький заявив, що жителі можуть бути поділені на тих хто підтримує РФ та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України