Окупанти нанесли ракетний удар по аеропорту в Дніпрі: зруйновано злітно-посадкову смугу

Сьогодні вночі російські окупанти завдали два ракетні удари по аеропорту у Дніпрі, що призвело до масштабних руйнувань.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, інформує УНН.

«Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення. Ми переможемо!» — написав Резніченко.