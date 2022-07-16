Окупанти нанесли ракетний удар по Чугуєву: є загиблі та поранені

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 липня близько 3:30 російські військові здійснили ракетний обстріл м. Чугуїв.

Внаслідок дій окупантів загинуло троє мирних мешканців. Поранено трьох цивільних: двох чоловіків 37 років та 32-річну жінку.

Пошкоджено низку житлових будинків та школу.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура