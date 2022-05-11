Окупанти нанесли ракетний удар по Карлівській громаді на Полтавщині, рятувальники гасять пожежу

Окупанти вдарили по Карлівській громаді у Полтавській області. Внаслідок ракетного удару сталася пожежа, яку зараз гасять рятувальники.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.

“Приліт” у Карлівській громаді по обʼєкту інфраструктури. Рятувальники гасять пожежу. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється», — йдеться в повідомленні.

О 21:00 ворог наніс ракетний удар по Полтавському району з літака. При цьому про повітряну тривогу у Полтавській області не повідомлялось.