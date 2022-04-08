Окупанти обіцяють населенню «Л/ДНРянам» порятунок від «нацистів», натомість використовують їх виключно як «гарматне м’ясо»
Людей продовжують ловити на вулицях, щоб відправити на передову. Підтвердження цьому – численні свідчення полонених, які є у розпорядженні СБУ.
Ось цього мешканця Макіївки, за його словами, «забрали по мобилизации с улицы». А вже в кінці березня спорядили автоматом і 4 магазинами з патронами, посадили в БМП разом з іншими «новобранцями» та повезли на передову. Без бронежилетів. Навіщо?…
Та їх підбили ще по дорозі. Вцілілий вояка сподівався, що тих, хто вижив, відправлять подалі від фронту. Але їх «раненых и побитых» просто пересадили в інше БМП і повезли далі. Бо у них було одне призначення – бути розхідним матеріалом. Їхнє життя не входило в плани окупантів.
Здавшись у полон воїнам ЗСУ, цей чоловік нібито зрозумів, що реальність відрізняється від пропагандистської картинки на ТБ: «все не так …. вообще не так».
Та українські Збройні Сили зроблять все ТАК, як треба – для нашої перемоги!
#СБУ
#СТОЇМО
#ЗупинимоОкупантів
#stoprussia