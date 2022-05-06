Окупанти обстріляли евакуаційне авто на території «Азовсталі»: є загиблий та поранені

Під час режиму припинення вогню на території «Азовсталі» у Маріуполі російські окупанти підбили з ПТРК автомобіль, який мав евакуювати цивільних із заводу. Внаслідок обстрілу 1 боєць загинув та 6 дістали поранення.

Про це у Telegram повідомив полк «Азов», інформує УНН.

«Під час режиму припинення вогню, на території заводу «Азовсталь» росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення», — ідеться у повідомленні.