Окупанти обстріляли евакуаційний автобус в Попасній, взяли в полон водія та записали з ним пропагандистське інтерв‘ю

29 квітня ворожа ДРГ з гранатомету обстріляла евакуаційний транспорт у Попасній. Один з автобусів, який віз гуманітарну допомогу і на зворотньому шляху мав забрати людей, не знайшли, зв‘язку з водієм не було.

Сьогодні, 1 травня, після двох діб пошуків, Михайло Панков знайшовся. Росіяни записали з ним пропагандистське інтерв‘ю і показали по центральному рашистському телеканалу. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.

Декілька груп українських військових побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, але виявили лише один пошкоджений автобус, людей в ньому не було, тільки сліди крові.

Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і на зворотньому шляху мав забрати людей, не знайшли, зв‘язку з водієм не було.

Сьогодні, після двох діб пошуків, Михайло Панков знайшовся. Росіяни записали з ним пропагандистське інтерв‘ю і показали по центральному рашистському телеканалу.

“Окупанти змусили його говорити, що українська влада не займається евакуацією людей, що ми кинули своїх на призволяще. Брехня, якою росіяни тільки і живуть. Вбивають, брешуть і знищують. Розумію, що іншого варіанту Михайло не мав. Кадри красномовні. Дякувати Богу, він живий. Але орки тепер тримають його в полоні. Також, це означає, що росіяни заволоділи шкільним автобусом та можуть використати його для своїх провокацій”, — написав Гайдай.

Він розповів, що Михайло Панков — вчитель історії Врубівської школи.

“Щодня протягом багатьох тижнів допомагав попаснянам виїхати в безпеку, іншим привозив харчі, сам неодноразово потрапляв під обстріли, але цього разу не пощастило. Він щодня йшов на ризик заради інших. Ми зробимо все можливе для його визволення!”, — наголосив голова ОДА.