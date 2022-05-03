Окупанти обстріляли Запорізьку область: є загиблі (фото)

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Пошкоджень зазнали шкільний заклад та 12 будинків.

Сьогодні, 3 травня, російські окупанти здійснили артобстріл селища Залізничне у Запорізькій області. В результаті обстрілу загинули дві людини.

Ворог обстріляв село у Запорізькій області / фото Запорізька ОДА

Ворог обстріляв село у Запорізькій області / фото Запорізька ОДА

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Запорізької обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, російські загарбники розтрощили місцевий шкільний заклад. Ракетним обстрілом пошкоджено будівлю приміщення, дах та вікна.

Жертвами обстрілу села у Запорізькій області стали дві людини / фото Запорізька ОДА

Жертвами обстрілу села у Запорізькій області стали дві людини / фото Запорізька ОДА

Російські загарбники розтрощили місцеву школу / фото Запорізька ОДА

Російські загарбники розтрощили місцеву школу / фото Запорізька ОДА

Окрім того, також пошкоджень зазнали 12 будинків.

«Внаслідок обстрілів від отриманих осколкових поранень загинуло двоє людей», — повідомили в ОДА.

Як зазначається, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». // УНІАН

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