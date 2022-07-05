Окупанти примушують українців віддавати дітей у «російські» школи, погрожують позбавленням батьківських прав

В Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.

У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів.

Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до «армії ДНР», жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України