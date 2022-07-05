Окупанти продовжують руйнувати освіту Харкова: внаслідок авіаудару пошкоджено два навчальних заклади

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 липня близько 2 ночі російські військові здійснили авіаудар по Салтівському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі ліцею та технічного училища.

Огляд місця події проводили прокурори Салтівської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі співробітниками Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура