Окупанти продовжують руйнувати освіту Харкова: внаслідок авіаудару пошкоджено два навчальних заклади

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За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 липня близько 2 ночі російські військові здійснили авіаудар по Салтівському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі ліцею та технічного училища.

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Огляд місця події проводили прокурори Салтівської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі співробітниками Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

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Харківська обласна прокуратура

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