Окупанти розбомбили «супервійськовий об’єкт» – стадіон ФК «Десна» в Чернігові (фото)
Стадіон «Десни» в Чернігові знову обстріляли російські окупанти
Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Фейсбук «Десни».
Окупанти пошкодили інфраструктуру стадіону.
«Вже втретє москальські окупанти обстріляли найбільш небезпечний у місті військовий інфраструктурний об’єкт – стадіон нашої рідної команди. На фото наслідки нічного авіабомбардування.
Але ми то все зможемо відбудувати, ми станемо лише сильнішими і кращими, а вам, «сусіди», жити з цим все життя.
Перемога за Правдою! Перемога за Україною», — йдеться у заяві клубу.
7 березня стадіон вже зазнав обстрілів.
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