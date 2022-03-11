Окупанти розбомбили «супервійськовий об’єкт» – стадіон ФК «Десна» в Чернігові (фото)

Стадіон «Десни» в Чернігові знову обстріляли російські окупанти

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Фейсбук «Десни».

Окупанти пошкодили інфраструктуру стадіону.

«Вже втретє москальські окупанти обстріляли найбільш небезпечний у місті військовий інфраструктурний об’єкт – стадіон нашої рідної команди. На фото наслідки нічного авіабомбардування.

Але ми то все зможемо відбудувати, ми станемо лише сильнішими і кращими, а вам, «сусіди», жити з цим все життя.

Перемога за Правдою! Перемога за Україною», — йдеться у заяві клубу.

7 березня стадіон вже зазнав обстрілів.