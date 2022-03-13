Окупанти розбомбили житлову дев’ятиповерхівку в Чернігові: є загиблий та травмований (фото)

Внаслідок авіаудару окупантів в Чернігові щонайменше один загиблий та один травмований / Фото — ДСНС, t.me

Внаслідок авіаудару окупантів по житловому будинку в Чернігові є, попередньо, один загиблий та один травмований.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Чернігів. О 5:46 внаслідок авіаудару сталося руйнування з 2 по 9 поверх, з послідуючим горінням 9-поверхового житлового будинку», — мовиться у дописі.

За попередньою інформацією, 7 осіб врятовано, одна людина загинула та одна травмована.

Роботи на місці тривають. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється. // УНІАН