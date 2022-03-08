Окупанти розстріляли мікроавтобус на Миколаївщині: троє жінок-виховательок загинули, ще двох поранено

На Миколаївщині російські війська розстріляли мікроавтобус із жінками-виховательками дитячого будинку, щонайменше троє з них загинули і двоє були поранені.

Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram

Дослівно: «На «кіровоградській» трасі фашистські окупанти розстріляли зміну жінок вихователів дитячого будинку, які на мікроавтобусі їхали змінити колег. Після обстрілу мікроавтобус, який був маркований знаками «червоного хреста», загорівся».

Деталі: В результаті обстрілу, за попередньою інформацією, загинуло щонайменше троє виховательок.

Ще двоє були поранені, але змогли з іншими колегами дістатися до позицій українських військових, де їм була надана допомога. // УП