Окупанти розстріляли журналістів New York Times в Ірпені. Один з них загинув

Сьогодні в Ірпені російські окупанти вбили журналіста New York Times, 51-річного громадянина США Брента Ренауда. Ще один журналіст отримав поранення.

Про це повідомив у Facebook очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, пише УНН.

“Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньовідомого медіа

New York Times. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій”, — повідомив Нєбитов.

З його слів, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора.