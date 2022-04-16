Окупанти вдарили по Харкову ракетами: одна людина загинула, 18 поранено
Поранених доправили до медичних закладів.
Російські військові завдали ракетного удару в один із центральних районів Харкова. Через обстріл загинула одна людина, а також поранено 18 жителів міста.
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Наразі на місці працюють рятувальники у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки.
«Прошу мешканців бути дуже обережними! Як бачимо, ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали. Не нехтуйте сигналами тривоги», – йдеться у повідомленні. // «Сьогодні»Tweet