Окупанти вдарили по Львівщині ракетами: у частині Львова перебої з електропостачанням
Окупанти вдарили по Львівщині ракетами: у частині Львова перебої з електропостачанням
По Львівській області окупанти завдали ракетних ударів. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
«За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!» — написав Козицький.
Як повідомив міський голова Львов Андрій Садовий, у частині міста перебої з електропостачанням.
В Україні продовжують лунати вибухи. Як повідомляють ЗМІ та соцмережі, вибухи чути у Львівській, Одеській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Київській областях.Tweet