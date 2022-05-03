Окупанти вдарили по Львівщині ракетами: у частині Львова перебої з електропостачанням

По Львівській області окупанти завдали ракетних ударів. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

«За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!» — написав Козицький.

Як повідомив міський голова Львов Андрій Садовий, у частині міста перебої з електропостачанням.

В Україні продовжують лунати вибухи. Як повідомляють ЗМІ та соцмережі, вибухи чути у Львівській, Одеській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Київській областях.