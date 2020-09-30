Окупанти відкрили вогонь поблизу Зайцевого та поранили українського військового

30 вересня окупанти відкрили вогонь поблизу Зайцевого на Донеччині, один український військовий отримав поранення.

Про це в середу, 30 вересня, повідомили в пресцентрі оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Сьогодні, 30 вересня, у районі населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з підствольного гранатомета. Внаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я – задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.“, – йдеться в повідомленні.