Окупанти відкрили вогонь поблизу Зайцевого та поранили українського військового
30 вересня окупанти відкрили вогонь поблизу Зайцевого на Донеччині, один український військовий отримав поранення.
Про це в середу, 30 вересня, повідомили в пресцентрі оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
“Сьогодні, 30 вересня, у районі населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з підствольного гранатомета. Внаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення.
Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я – задовільний.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.“, – йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 30 вересня, у районі населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення…
Geplaatst door ОТУ «Північ» op Woensdag 30 september 2020