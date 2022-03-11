Окупанти влаштували погром в Інституті зрошуваного землеробства на Херсонщині – розпочато кримінальне провадження

Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 10 березня 2022 року в селі Наддніпрянське російські військовослужбовці вдерлися на територію Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України і знищили обладнання та техніку.

Наразі правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.

Офіс Генпрокурора