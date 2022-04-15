Окупанти вперше з початку війни завдали бомбових ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3

Вперше з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти завдали бомбових ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу, пише УНН.

«14 квітня екіпажі двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95/160 з повітряного простору Краснодарського краю рф здійснили пуски крилатих ракет повітряного базування по території нашої держави. Вперше з початку збройної агресії було нанесено бомбові удари дальніми бомбардувальниками ТУ-22М3. Цей повітряний удар відбувся по місту Маріуполю», — розповів Мотузяник.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що російські окупанти майже повністю зруйнували Маріуполь. Внаслідок дій військ рф знищено 95% усіх будівель.