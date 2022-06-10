Окупанти, які втекли з-під Києва на схід, втратили бойовий дух і називають себе бомжами

Вони не можуть звикнути, що доводиться жити в окопах замість осель заможних українців.

У новому перехопленні СБУ командир танку, який зі своїм підрозділом перебуває на Донеччині, на запитання дружини про бойовий дух відповідає: «…уже ни у кого не боевое (настроение – прим.). Все уже зае*ало тут всех».

Адже тривалий час вони живуть у лісі, без умов: «… мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа».

Вочевидь, окупанти надають перевагу «воювати» з мирними мешканцями в їхніх домівках, щоб комфортно проживати і зручно грабувати. А наші захисники швидко переселили їх до комарів і кліщів.

Та невдовзі і такі природні умови можуть змінитися для загарбників до рівня добрива в українській землі.

Служба безпеки України