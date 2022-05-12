Окупанти з теріторії РФ завдали удару по Сумщині з важкої артилерії: є загиблий
Також пошкоджені приватні будинки.
Війська Російської Федерації завдавали удару з важкої артилерії на Сумщині, одна людина загинула.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.
«Рашисти завдали артилерійського удару по Сумщині з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Вогонь вівся орієнтовно з САУ, нараховано біля двох десятків пострілів», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, снаряди розірвалися на околиці одного з населених пунктів Білопільської міської об’єднаної територіальної громади.
«Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, пошкоджені приватні помешкання», — наголошується у повідомленні.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, за цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, близько 6:00 підрозділи збройних сил РФ здійснили артилерійський обстріл по населеному пункту с. Старі Вирки Сумського району Сумської області.
Внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 67-річний місцевий житель. // УНІАНTweet