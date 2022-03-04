Окупанти залишили колону військової техніки поблизу Макарова (відео)

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Росіяни залишили також технічну документацію.

Російські загарбники залишили колону військової техніки на житомирській трасі поблизу Макарова Київської області.

Росіяни кинули техніку поблизу Макарова / фото REUTERS

Росіяни кинули техніку поблизу Макарова / фото REUTERS

Відео з місця подій опублікували українські військові.

На кадрах видно щонайменше п’ять одиниць важкої техніки. Більшість з них окупанти залишили посеред траси. Одну машину замаскували у кюветі.

Українські військові оглянули покинуту техніку. Росіяни залишили усю технічну документацію. // УНІАН

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