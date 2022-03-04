Окупанти залишили колону військової техніки поблизу Макарова (відео)
Росіяни залишили також технічну документацію.
Російські загарбники залишили колону військової техніки на житомирській трасі поблизу Макарова Київської області.
Відео з місця подій опублікували українські військові.
На кадрах видно щонайменше п’ять одиниць важкої техніки. Більшість з них окупанти залишили посеред траси. Одну машину замаскували у кюветі.
Українські військові оглянули покинуту техніку. Росіяни залишили усю технічну документацію. // УНІАНTweet